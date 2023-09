No trânsito, há condutas que impulsionam a chance da ocorrência de acidentes de trânsito com mortes. Dentre essas causas, estão o excesso de velocidade e a combinação de bebidas alcoólicas e direção de veículos. Nesse cenário de imprudência, as autoridades de trânsito alertam que as chances de acidentes com mortes no trânsito aumentam drasticamente.

E é diante desse cenário de alto número de acidentes fatais que a soldado Rayanne Gois, integrante da Companhia de Polícia de Trânsito (CPTran), destacou que, dentre as principais causas de mortes no trânsito está o excesso de velocidade. “Nós podemos relacionar, dentre as principais causas, a velocidade incompatível, isto é a condução em uma velocidade acima daquela permitida pela via”, revelou.

Esse excesso de velocidade impacta na capacidade de controle do veículo, o que resulta em acidentes no trânsito. “Consequentemente, diminui o tempo de reação do condutor e aumenta, inevitavelmente, a possibilidade e a probabilidade de ocorrência de acidentes, muita vezes fatais, pois essa velocidade é muito alta”, acrescentou a soldado Rayanne Gois reforçando o risco de morte atrelado à velocidade no trânsito.

Além da velocidade, outra causa dos acidentes fatais é o consumo de bebidas alcoólicas, assim como também evidenciou a soldado Rayanne Gois. “O álcool é uma substância que depleta o nosso sistema nervoso central. Por depletar, o álcool diminui capacidades cognitivas como atenção e a percepção da realidade. Isso, infelizmente, vai fomentar a probabilidade e a possibilidade de ocorrência desses acidentes”, complementou.

E essa conduta do consumo de álcool e direção veicular é um fator decisivo na ocorrência de acidentes de trânsito fatais, conforme reiterou a integrante da CPTran. “Infelizmente, o que temos verificado, diante das nossas fiscalizações, é que esses acidentes, quando estão relacionados ao consumo de bebida alcoólica e a outras substâncias que mexem com a percepção da realidade, são, via de regra, fatais”, evidenciou.

Campanha Eu Sou o Trânsito

Durante o mês de setembro, a Secretaria da Segurança Pública (SSP), Detran/SE e CPTran da Polícia Militar estão apresentando a ‘Campanha Eu Sou o Trânsito’ reforçando a importância dos cuidados de todas as pessoas – condutores de veículos, pedestres e ciclistas – para um trânsito seguro. A campanha está sendo realizada no mês de setembro em alusão à ‘Semana Nacional do Trânsito’, que acontece entre os dias 18 e 25.

Também apoiam a campanha Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe (CBMSE), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192 Sergipe), Grupamento Tático Aéreo (GTA/SSP), Delegacia Especial de Delitos de Trânsito (PCSE), Instituto Médico Legal (IML/Polícia Científica), Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam), Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv/PMSE), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Superintendências Municipais de Transportes e Trânsito (Capital e interior) e Grupo Energisa.