Foi deflagrada a Operação Ponto de Controle na manhã desta quinta-feira, 14, com o objetivo de cumprir mandados de prisão e decisões judiciais de busca e apreensão relacionados a investigações de crimes praticados nos municípios de Maruim, Santo Amaro e Riachuelo. Duas mulheres foram presas.A operação também resultou na apreensão de 4kg de drogas.

De acordo com o delegado João Eduardo, as decisões judiciais foram expedidas pela justiça a partir de investigações que giram em torno da prática de crimes como o tráfico de drogas e homicídios nas duas cidades.

“A operação teve início na terça-feira, com a prisão de um investigado por crime de homicídio e culminou, nesta quinta-feira, no cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão, que resultaram na prisão em flagrante de duas mulheres”, acrescentou.

Ainda conforme o delegado, 4kg de drogas foram apreendidos na operação desta quinta-feira. “Além da prisão das duas mulheres, apreendemos 2kg de maconha e 2,5kg de cocaína, bem como de diversos outros objetos”, revelou João Eduardo.

A Operação Ponto de Controle aconteceu nas cidades de Maruim, Santo Amaro das Brotas e Aracaju. Participam da ação policial, que visa combater o tráfico de drogas e a ocorrência de homicídios, 25 policiais de unidades da Polícia Civil do interior e da capital.

A operação continua em andamento contando com equipes das Delegacias de Maruim, Delegacia de Santo Amaro das Brotas, Delegacia de Rosário do Catete, Delegacia de Riachuelo, 9ª Delegacia Metropolitana (9ª DM), Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Copci) e Guarda Municipal de Santo Amaro das Brotas.