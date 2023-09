Militares do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) apreenderam um adolescente por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas no Bairro Rosa Elze, em São Cristóvão.

Segundo as informações policiais, populares denunciaram que o suspeito comercializava drogas na Praça Sérgio Souza da Rocha Júnior. No local, ele foi apreendido com mais de 1kg de maconha, embalagens de cocaína, duas balanças de precisão e materiais para acondicionar o entorpecente.

O jovem de 17 anos foi encaminhado à Central de Flagrantes para adoção de medidas cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE