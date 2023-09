Equipes do Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam) prenderam uma mulher por suspeita de tráfico ilícito de drogas no estacionamento do Mercado Central, em Aracaju. O caso ocorreu na segunda-feira, 4.

Segundo informações policiais, os militares notaram um grupo de pessoas dispersando, momento em que uma mulher tentou se desfazer de algumas embalagens com crack. No procedimento de busca pessoal, foi encontrada uma quantidade de maconha com ela.

A mulher e as drogas foram apreendidas e encaminhadas à Central de Flagrantes.

Fonte: Ascom PM/SE