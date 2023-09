A Delegacia de Areia Branca informou que concluiu as investigações e encaminhou à justiça 23 inquéritos que são resultados de investigação por tráfico de drogas. Como resultado dessas apurações, 23 pessoas foram indiciadas pelo crime. A informação foi divulgada nesta sexta-feira, 15.

De acordo com as informações policiais, a ação é o desfecho dos 23 flagrantes ocorridos no 15 de agosto, quando internos, ao retornarem do benefício de execução penal popularmente conhecido como “saidinha”, em decorrência do dia dos pais, retornaram ao Presídio Semiaberto de Areia Branca com drogas.

Ao passarem pelo equipamento de scanner corporal body scan, gerido pela Polícia Penal, foram constatadas drogas ilícitas em embalagens. Nos pacotes, havia substâncias como maconha e cocaína. O resultado das investigações decorrentes dos flagrantes foram encaminhado à Justiça.