Nessa quarta-feira, 30, o Batalhão de Polícia de Radiopatrulha apreendeu 4, 650 kg de cocaína escondidos no interior de um carro de aplicativo, na Rodovia das Industrias, em Nossa Senhora do Socorro.

O BPRp estava realizando um ponto de bloqueio naquela localidade, com a finalidade de aumentar a sensação de segurança entre os moradores da comunidade. Durante a abordagem a um dos veículos que passaram naquele momento, de modelo Corsa Classic, os militares encontraram alguns tabletes de entorpecentes.

O material estava escondido dentro do forro da porta do veículo. O condutor, que afirmou trabalhar como motorista de um aplicativo, revelou que pegou a droga em Nossa Senhora da Glória, e que estava com destino à cidade de Estância.

Ele foi preso e conduzido à Delegacia Plantonista. O material foi apresentado juntamente com o suspeito, para que as medidas legais fossem tomadas.

Ascom PM/SE