Na terça-feira (12), o Pelotão de Polícia Ambiental (PPAmb) flagrou atividades sem licenciamento ambiental no interior de Sergipe. As situações aconteceram no Povoado Tejupeba, em Itaporanga.

O primeiro flagrante ocorreu em dois viveiros de criação de peixe, da espécie tilápia. Além do crime citado, os policiais constataram que a encanação estava diretamente ligada ao Riacho Tejupeba.

Já na Fazenda Maria Marta, localizada no mesmo povoado, o crime envolveu uma retroescavadeira em uma obra para a construção de outros três criatórios, com desvio do curso de água, para a atividade de psicultura.

Nos dois casos, os infratores foram questionados sobre as licenças, mas não apresentaram autorização de funcionamento.

O primeiro envolvido assinou o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), que será encaminhado à justiça; já o segundo, foi encaminhado à delegacia para adoção das medidas legais cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE