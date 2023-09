A Polícia Militar informa que os servidores da corporação que atuam no interior do estado podem solicitar atendimento às clínicas credenciadas ao Centro Integrado de Referência em Atenção à Saúde do Trabalhador (Cirast). A solicitação de atendimento é feita junto ao Napss, da Polícia Militar.

O policial interessado no atendimento se dirige à sua unidade e entra em contato com o policial militar do Naps extensão (PMNapsExt). O policial interessado informa os dados ao PMNapsExt que preenche o formulário.

Em seguida, o policial interessado assina o termo de adesão, informa a especialidade e a clínica que deseja fazer o atendimento. O PMNapsExt envia para o e-mail do Naps a documentação (formulário, guia, e termo de adesão).

O Napss Central imprimirá e codificará esta documentação. Logo após, será agendada a webconferência para realização da triagem. No dia e hora marcados, o profissional do Naps Central faz a triagem on-line do policial militar interessado no atendimento.

O Napss central prosseguirá com autorização da guia, quando é SEST SENAT , escaneia a guia e envia de volta para o e-mail do militar ou do PMNapsExt. Caso este militar queira ser atendido por alguma das opções das clínicas disponíveis do credenciamento em Aracaju, terá que resgatar a guia no Napss Central.

Na capital, os policiais militares contam com plantão do Naps no Hospital da Polícia Militar (HPM) às terças, quartas e quintas-feiras, das 8h às 12h.