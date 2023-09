O secretário da Segurança Pública, João Eloy, e todas as instituições vinculadas à SSP lamentam profundamente a morte do capitão Fabio Souza em um trágico acidente de trânsito ocorrido na manhã deste domingo (10), quando se deslocava de Itabaiana para Aracaju, na BR-235.

A Polícia Militar destacou, em nota, que o oficial estava na Corporação há 21 anos. Ele era natural do Rio de Janeiro, e ingressou na PMSE como soldado, na turma de 2002. Em 2008 foi aprovado para fazer o Curso de Formação de Oficiais da PMSE (CFO), e se formou na Academia de Polícia Militar do Cabo Branco, no estado da Paraíba. Atualmente, ele trabalhava no 7º Batalhão de Polícia Militar, sediado em Lagarto.

O capitão Fabio Souza morava em Itabaiana, e participou da corrida em homenagem ao aniversário do 3º Batalhão de Polícia Militar, onde também trabalhava sua esposa, a cabo Cristiane Oliveira Fernandes de Souza. Ele deixa dois filhos, Maria Luiza, 17, e João Lucas, 12.

A Corporação presta solidariedade à família e aos amigos para que possam enfrentar essa imensurável perda com serenidade, ao mesmo tempo em que se coloca à disposição. O velório, com horário previsto para acontecer à partir das 20h, será no Gabinete de Leitura, na Praça Barão de Maruim, na cidade de Maruim.

O sepultamento será às 16h da segunda-feira (11), no Cemitério Cruzeiro do Novo Século, também em Maruim. A família da Segurança Pública transmite condolências a familiares e amigos do capitão, que prestou um importante serviço para a população sergipana.