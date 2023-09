Nota

Em razão da interdição ética promovida pelo Conselho Regional de Medicina de Sergipe (Cremese) na Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL) e para suprir a necessidade na escala de médicos da unidade, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) informa que, em breve, lançará um novo credenciamento médico para a contratação de novos profissionais.

Devido à escala incompleta de médicos, o atendimento na Maternidade Nossa Senhora de Lourdes está restrito. Por esta razão, a Secretaria de Estado da Saúde adotará fluxo provisório de acesso às urgências e emergências obstétricas e neonatais na unidade, especializada em alto risco. Assim sendo, todas as gestantes devem ser reguladas pela Central de Regulação de Urgência (CRU) para as maternidades de referência de cada região de saúde. Nelas, as pacientes serão acolhidas e classificadas pelos enfermeiros e posteriormente avaliadas pelos médicos obstetras plantonistas da instituição e terão seu tratamento realizado na respectiva maternidade.

Já os neonatos (até 28 dias) que nascerem na Maternidade Nossa Senhora de Lourdes e apresentarem necessidades de tratamento clínico de urgência deverão ser regulados ao Hospital da Criança ou Urgência Pediátrica do Hospital Santa Isabel, ambos em Aracaju.

Ascom SES