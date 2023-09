Foi com a demonstração prática de uma operação de resgate a vítimas de acidente de trânsito que teve início oficialmente a campanha ‘Eu Sou o Trânsito: Mude de conduta, não vire estatística’. A iniciativa da Secretaria da Segurança Pública (SSP), Conselho Estadual de Trânsito (Cetran/SE), Detran/SE e Companhia de Polícia de Trânsito (CPTran), que conta com o apoio de diversas instituições públicas e privadas, aconteceu no estacionamento do Teatro Tobias Barreto, em Aracaju, nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira, 15.

A campanha faz parte da Semana Nacional de Trânsito em Sergipe, que acontece entre os dias 18 e 25 de setembro, conforme explicou o major Alysson Cruz, comandante da CPTran. “A Semana Nacional do Trânsito 2023 vem promover essa grande reflexão e convidar todo o cidadão a pensar em como ele quer exercer o seu direito de ir e vir. É trazer o cidadão sergipano a uma reflexão sobre engenharia de trânsito, segurança veicular, sustentabilidade e preservação da vida”, iniciou.

Intitulada de ‘Eu Sou o Trânsito: Mude de conduta, não vire estatística’ revela a necessidade de trabalhar com a conscientização. “Ao assumir a condução de um veículo, ao transitar, as pessoas devem ter esse compromisso e essa responsabilidade com o trânsito. Hoje, trouxemos uma simulação que mostra o impacto social e econômico que o sinistro causa a toda a sociedade. É todo um serviço público que o estado mobiliza para preservar a vida”, alertou o major Alysson Cruz evidenciando o impacto de um acidente para a sociedade.

É na perspectiva da conscientização que a campanha também integra as ações da Semana Nacional de Trânsito, que é uma iniciativa nacional. “A Semana Nacional de Trânsito é um esforço que nós fazemos todo ano de reunir entidades públicas e da sociedade civil que atuam no trânsito seja na prevenção ou fiscalização para que possamos juntar toda a sociedade para refletir a respeito da segurança”, explicou a delegada Daniela Lima, da Delegacia Especial de Delitos de Trânsito (DEDT).

A ação foi elaborada, com foco na responsabilidade individual e no senso de pertencimento de cada pessoa ao sistema de trânsito. Para fazer esse alerta, as instituições da segurança pública criaram um cenário de operação de resgate a vítimas de acidente de trânsito. “Concentramos em um momento o que fazemos durante o ano todo, que é o trabalho para oferecer o melhor atendimento às vítimas do trânsito”, acrescentou a delegada Daniela Lima, da DEDT.

Na simulação, a demonstração prática desse resgate contou uma cena de acidente de trânsito com vítimas presas às ferragens e detalha na prática a importância de manter um trânsito seguro. “É interessantíssimo conscientizar a população a respeito dos acidentes de trânsito e dos cuidados que devem ser mantidos nas vias da capital e do interior do estado. O Corpo de Bombeiros demonstrou como seria um resgate veicular dentro com a extração de vítimas e entrega ao Samu”, revelou o capitão José Cardoso, do Corpo de Bombeiros.

A ação também relembra que os jovens estão entre os mais envolvidos em acidentes de trânsito, conforme lembrou o diretor do Samu, Denisson Pereira. “Sabemos que a conscientização e a educação é o que pode salvar a vida dessas pessoas, levando em consideração que [a maior parte das vítimas] são adultos jovens. A maior parte dos acidentes de trânsito acomete, principalmente, adultos jovens de 15 a 29 anos. O Samu é uma parte importante para preservarmos vidas”, ressaltou.

É também com o objetivo de demonstrar os impactos dos acidentes de trânsito no sistema de saúde que a ação também contou com o apoio da Secretaria Estadual de Saúde (SES). “O sistema de saúde muitas vezes se vê tensionado nos nossos hospitais. Temos o Huse que tem no seu DNA essa proposta de acolher essas vítimas. Todos os dias as equipes reúnem esforços para atender essa demanda. No dia a dia, nós percebemos que, na rotina do trânsito, a gente acredita que isso não pode acontecer, daí a importância da simulação para que a gente se conecte com as pessoas”, enfatizou o secretário Walter Pinheiro.

Para diminuir a quantidade de acidentes, além da conscientização, que é primordial, os órgãos de polícia de trânsito também estão reforçando as fiscalizações, assim como revelou o tenente-coronel Raimundo Júnior, comandante do BPRv. “É uma ação fundamental onde os órgãos de trânsito se uniram para trazer essa simulação levando à população a importância de se preservar a vida no trânsito. Estamos intensificando fiscalizações, que se dão para diminuir o abuso da velocidade por parte dos condutores”, evidenciou.

As entidades que formam o trânsito também participaram da simulação e lançamento da campanha e evidenciaram a necessidade de ações como a campanha ‘Eu Sou o Trânsito: Mude de conduta, não vire estatística’. “Ações como essa tem que ser feitas. É um trabalho difícil e complicado, mas persistente. Quanto mais a gente tenta conscientizar a população para seguir as regras e leis de trânsito, é para diminuir os números de acidentes de trânsito”, considerou Fabrício Alcântara, presidente do Conselho Estadual de Trânsito.

Com o lançamento da campanha, está aberta a Semana Nacional do Trânsito, assim como acrescentou Thiago Alcântara, da SMTT de Aracaju. “Essa ação conjunta dentro da Semana Nacional de Trânsito é muito importante para chamar atenção da sociedade para a reflexão acerca do comportamento do trânsito, que são as principais causas de acidentes. Essa ação abre a Semana Nacional de Trânsito, e cada parceiro vai empreender sua frente de trabalho com a parceria dos demais órgãos”, salientou.

As instituições de trânsito estão atuando, mas é preciso o compromisso de toda a sociedade, conforme evidenciou o assessor de comunicação da PRF, Flávio Conceição. “O trânsito vivenciamos durante todo o ano, e essa semana tem um propósito diferenciado que é o da reflexão. É observamos a parcela de cada um para um trânsito mais seguro. Temos diversos órgãos para mostrar que a sociedade precisa fazer sua parte, pois as instituições também estão fazendo sua parte”, destacou.

Apoiam a Campanha ‘Mude de conduta, não vire estatística’ o Detran/SE, CPTran, Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe (CBMSE), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192 Sergipe), Grupamento Tático Aéreo (GTA/SSP), Delegacia Especial de Delitos de Trânsito (PCSE), Instituto Médico Legal (IML/Polícia Científica), Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam), Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv/PMSE), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Superintendências Municipais de Transportes e Trânsito (Capital e interior) e Grupo Energisa.