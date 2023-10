A Delegacia de Itaporanga D’Ajuda concluiu o inquérito policial que apurava o furto de um celular pertencente ao Conselho Tutelar. Como resultado da apuração policial, uma conselheira tutelar foi indiciada por peculato. A ação policial foi divulgada nesta segunda-feira, 16.

De acordo com as investigações, uma conselheira tutelar registrou boletim de ocorrência, noticiando um suposto furto do aparelho celular pertencente ao órgão. O fato teria acontecido no dia de seu plantão.

As diligências investigativas iniciais foram adotadas, e o aparelho celular foi recuperado em posse de uma familiar da servidora que realizou o registro na delegacia.

Com diligências complementares, a investigação foi finalizada. A Delegacia de Itaporanga D’Ajuda concluiu que houve falsa comunicação do suposto furto.

Consequentemente, a investigação também resultou no indiciamento da conselheira pelo crime de peculato, cuja pena prevista é de reclusão de dois a 12 anos e multa.