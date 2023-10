Policiais da 7ª Delegacia Metropolitana e da 3ª Divisão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), apoiados pela Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol), prenderam, na manhã desta sexta-feira, 6, no bairro São Conrado, em Aracaju, uma mulher trans acusada pelo crime de homicídio registrado na cidade alagoana de Maceió.

A investigada, localizada e presa na casa de familiares, na capital sergipana, é investigada pelo crime que ocorreu no dia 22 de abril deste ano e que teve como cenário a “cracolândia”, localizada na Favela da Federal, próxima ao Bairro Santos Dumont, em Maceió.

A vítima foi morta com 13 facadas após se envolver em um conflito com a acusada. O caso chocou a população, não apenas pela brutalidade do crime, mas também por revelar a realidade das drogas e da violência que assolam algumas comunidades.

O apoio da Divisão de Inteligência (Dipol) e do DHPP de Maceió foi fundamental para o resultado final. A mulher está à disposição da Justiça alagoana e será recambiada para o estado vizinho.