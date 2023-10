A Delegacia Especial de Roubos e Furtos (DERF) procura o suspeito do furto de uma motocicleta na capital sergipana. O crime aconteceu na manhã desta quinta-feira, 5, no bairro Ponto Novo, e a polícia pede ajuda à população para encontrar o investigado através do Disque-Denúncia (181).

De acordo com relatos registrados em boletim de ocorrência, o fato aconteceu por volta das 9h, enquanto a motocicleta estava estacionada na frente da casa da vítima, no Ponto Novo.

Logo após o crime, a polícia levantou imagens de câmeras de segurança da região, constatando o momento exato do furto e as características do autor. Segundo o registro, o homem se aproxima do veículo estacionado na calçada e passa a empurrá-lo pela via, consumando o crime.

A motocicleta subtraída é uma Honda Pop de cor vermelha e placa QWL1B78. A Polícia Civil reforça que, qualquer informação que leve até o autor do furto, pode ser repassada por meio do Disque-Denúncia (181), ressaltando que a identidade da fonte será preservada.