Em ação conjunta entre o Departamento de Narcóticos (Denarc), o Departamento do Sistema Prisional (Desipe) e a Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), dois homens foram preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo em Areia Branca. O caso ocorreu nesta sexta-feira, 29.

De acordo com o delegado Ataíde Alves, a investigação teve início após o recebimento de informação de que dois homens iriam sair armados da imediação do presídio de Areia Branca. “Descobrimos que um deles estava no presídio, e o outro era o motorista comparsa dele, que foi detido com as duas armas”, explicou.

O veículo em que os suspeitos estavam foi parado na rodovia. “Abordamos o veículo. O preso estava com uma pistola .45, de uso restrito, e o motorista estava com um pistola .380. O motorista então é responsável pelo porte de arma restrita também, pois foi ele que levou as armas”, acrescentou o delegado.

Conforme o delegado, o motorista tem passagem por homicídio e tráfico, já o outro homem que saiu do presídio estava preso por tráfico de drogas. “Eram comparsas. Há cerca de três meses, o Denarc esteve em Lagarto e apreendeu duas armas de fogo. Uma das armas com um dos presos desta sexta-feira, a segunda arma, na casa do motorista”, relatou.

