Nesse domingo, 17, uma equipe do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) prendeu um homem por porte ilegal de arma de fogo no Loteamento Santa Cecília, em Nossa Senhora do Socorro.

Segundo informações, os policiais realizavam patrulhamento ostensivo, quando tomaram conhecimento de que um homem estava portando uma arma de fogo. Após rondas na localidade, o suspeito foi preso com um revólver calibre .38 e seis munições.

Após o flagrante, a ocorrência foi encaminhada à Delegacia Plantonista para procedimentos.

Fonte: Ascom PM/SE