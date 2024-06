Policiais civis da Delegacia de Umbaúba cumpriram o mandado de prisão contra um homem que não retornou ao Presídio de Areia Branca após ser beneficiado com a saída temporária da unidade prisional. A ação policial ocorreu nessa quinta-feira, 30.

Segundo as informações policiais, o homem responde criminalmente por tráfico de drogas, roubo qualificado e corrupção de menores.

Com a informação de que o foragido estaria em Umbaúba, os policiais civis iniciaram diligências e encontraram o investigado. Ele já se encontra à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido