Nesta quinta-feira, 27, as Polícias Civil e Científica, em conjunto com a Energisa, realizaram uma ação de combate ao furto de energia em um estabelecimento comercial, localizado na Orla de Atalaia. Durante a ação, foi constatado desvio de energia, sendo contabilizado consumo a menos. O responsável pelo estabelecimento foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos. Neste ano de 2024, já foram realizadas mais de 180 ações em parceria com a Secretaria de Segurança Pública de Sergipe.

O furto ou fraude de energia traz riscos de acidentes e impacta o fornecimento de energia para os consumidores regulares. Somente este ano, foram registradas mais de quatro mil irregularidades de furto de energia no Estado de Sergipe.

A Energisa informa que, em situações similares, a população pode denunciar, através de canal anônimo, via 0800 079 0196.

Fonte: Ascom Energisa