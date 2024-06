A Polícia Civil, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), divulgou nesta quarta-feira, 19, que elucidou a tentativa de homicídio qualificado cometida contra uma vítima na manhã do dia 20 de março de 2024, no Conjunto Piabeta, município de Nossa Senhora do Socorro. O investigado no crime foi detido pela Polícia Militar na terça, 18.

Segundo o que foi apurado pelo DHPP, um homem estava caminhando em via pública, quando foi abordado por um suspeito que, portando uma arma de fogo, efetuou vários disparos contra a vítima. O transeunte foi socorrido por populares, recebeu atendimento médico e resistiu aos ferimentos.

Após o ocorrido, o Departamento abriu inquérito policial e identificou o suspeito do crime, representando por sua prisão junto à Vara Criminal de Socorro, que foi prontamente decretada, sendo cumprida na manhã de ontem, 18, na Grande Aracaju, por policiais militares, que realizaram a captura do suspeito.

O homem foi levado à sede do DHPP e interrogado pelo crime. Posteriormente, o suspeito seguiu para uma unidade policial da capital, de onde foi conduzido à audiência de custódia.