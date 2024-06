O Arraiá do Povo, na Orla da Atalaia, dá uma pausa na programação nesta segunda-feira, 3, mas as comemorações juninas seguem na Segundona do Turista, na Rua São Joao, localizada no bairro Industrial.

Quem se apresenta nesta semana a partir das 18h é Evanilson Vieira, às 20 h é a vez da Quadrilha Unidos do Arrastapé e por fim, Raulzinho do Acordeon às 20h30 sobe ao palco. A tradicional rua da capital sergipana terá atrações até o final do ano.

A Segundona do Turista na Rua São João é uma iniciativa o Governo de Sergipe, em parceria com o Centro Social e Cultural São João de Deus, e tem por objetivo incentivar a economia local e atrair grande público a partir de apresentações artísticas e da venda de artesanato e comidas típicas.

País do Forró

Durante 60 dias, o clima junino tomará conta do estado, fortalecendo o turismo, a cultura popular e aquecendo a economia em vários setores envolvidos na realização dos eventos. A programação do Arraiá do Povo e Vila do Forró é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), Secretaria Especial da Comunicação (Secom), Secretaria de Estado do Turismo (Setur) e Banese, com apoio da Energisa, Netiz e Shopping Jardins, e patrocínio da Eneva, Pisolar, Deso, Maratá, GBarbosa e Serviço Social do Comércio (Sesc).

