Uma operação da Delegacia Regional de Propriá resultou no cumprimento de um mandado de prisão contra um homem investigado por tráfico de drogas. Drogas, arma e munições, além de itens utilizados para a comercialização dos entorpecentes foram encontrados durante a ação policial que ocorreu nessa quarta-feira, 5, em Arapiraca (AL).

Segundo o delegado Ruidney Nunes, o investigado enviava drogas para o território sergipano, mais precisamente para a cidade de Propriá. “Conseguimos constatar vínculos com traficantes de drogas locais”, detalhou.

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, o suspeito foi encontrado saindo da própria residência em um veículo de modelo Honda Civic. “Ele estava dentro do carro portando crack e uma arma de fogo”, relatou.

“Na residência, localizamos um laboratório de drogas em um dos quartos do imóvel. Lá, foram encontrados produtos químicos utilizados para produção e mistura de pasta base de cocaína e crack”, complementou o delegado.

Além desse material, também foram apreendidos uma espingarda de calibre 12, munições e equipamento para ser utilizado em uma prensa, embalador a vácuo, cocaína, balanças de precisão e embalagens de armazenamento de droga.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.