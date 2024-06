Durante o cumprimento de mandados de prisão no Loteamento São Braz, em Nossa Senhora do Socorro, equipes da Polícia Militar apreenderam duas armas de fogo. A ação conduzida por equipes do Comando do Policiamento Militar da Capital (CPMC), do Batalhão de Radiopatrulha e do Grupamento Tático Aéreo foi registrada no início da tarde deste domingo (1°).

A ocorrência policial teve início por volta das 13h, momento em que os militares acessavam uma travessa e se depararam com os suspeitos.

Os procurados reagiram à tentativa de abordagem e efetuaram disparos contra os policiais. Diante da oposição à intervenção policial, os PMs respoderam a injustiça agressão e os infratores acabaram sendo atingidos. Eles foram socorridos e encaminhados ao Hospital de Urgências de Sergipe, onde e evoluiram a óbito após o pronto socorro.

O caso foi devidamente registrado no Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. No DHPP, as equipes do CPMC foram informadas que os infratores estavam sendo procurados por envolvimento em homicídios praticados na Zona Norte da capital.