Durante a noite desse sábado (1º), policiais do Batalhão de Polícia de Ações Táticas do Interior (BPATI) prenderam um homem em flagrante por receptação de veículo roubado, no município de Campo do Brito, Região Agreste do estado.

O suspeito foi flagrado pilotando a motocicleta roubada no momento em que os militares se deslocavam entre os municípios de Itabaiana e Lagarto.

Ao perceber a viatura, o piloto mudou de direção bruscamente e tentou fugir, mas foi alcançado logo em seguida.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Itabaiana.