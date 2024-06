Policiais do Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam) prenderam um homem suspeito de receptação. O fato aconteceu nesta quarta-feira (26), no Centro da cidade de Aracaju.

A equipe do Getam, durante policiamento nos arredores do Forró Caju, flagrou um homem na garupa de uma motocicleta e outro, na direção dela, utilizando um calçado que comprometia a utilização dos pedais.

Deste modo, os policiais procederam com a abordagem dos homens, e, ao realizar a consulta veicular, constataram que a numerção do motor da motocicleta não correspondia com a placa ostentada e, também, possuía restrição de roubo. Ao ser questionado, o homem que estava na direção do veículo informou ter adquirido o bem com uma outra pessoa e que utilizava-a para trabalhar como motoboy.

Diante dos fatos, o garupa foi liberado, por se tratar de mero cliente. Já o suspeito foi preso sob a suspeita do crime de receptação, que é o ato de adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime. O caso foi encaminhado à Delegacia local.

Fonte: Ascom PM/SE