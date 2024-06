Policiais do Batalhão de Radiopatrulha (BPRp) prenderam uma mulher suspeita de praticar tráfico ilícito de drogas. O fato aconteceu nessa segunda-feira, 17, no bairro Coroa do Meio, em Aracaju.

Durante patrulhamento, a equipe do BPRp recebeu a denúncia de que havia uma mulher comercializando entorpecentes no bairro, que fica na Zona Sul da capital sergipana. A equipe realizou diligências na região e flagrou a suspeita entregando uma bolsa a um homem que estava dentro de um carro.

Contudo, ao perceber a presença da viatura, o homem fugiu, e a mulher deixou a sacola cair no chão, correndo para dentro de casa. Os policiais recolheram o objeto e notoram que havia duas embalgens grandes de substância semelhante à maconha.

Posteriormente, foi realizada a busca pessoal na suspeita, a qual relatou que teria recebido uma mala com cerca de 19,5 kg de substância semelhante à maconha. A mulher disse que um homem que está cumprindo pena em um presídio, na cidade de São Paulo, havia dado a ela ordem para, inicialmente, guardar e, mais adiante, revender as drogas.

Diante do exposto, a mulher suspeita foi presa e encaminhada para Delegacia a fim de que as medidas legais sejam adotadas.

Fonte: Ascom PM/SE