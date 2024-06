Militares do 11º Batalhão de Polícia Militar (11º BPM) prenderam um homem por suspeita de tentativa de homicídio na cidade de Poço Verde. O fato ocorreu nesse domingo (2).

Os militares foram informados sobre uma ameaça de tentativa de homicídio no Bairro Cruzeiro, em Poço Verde. Assim que chegaram ao local, localizaram a vítima que relatou as ameaças de morte por parte de um homem.

Ainda segundo as informações, o suspeito roubou o celular e a ameaçou a vítima com um facão. O homem foi preso no local.

Após o flagrante, os envolvidos foram encaminhados à delegacia.

Fonte: Ascom PM/SE