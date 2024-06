Nesta segunda-feira (10), militares da Força Tática do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) apreenderam uma arma no Conjunto Albano Franco, em Nossa Senhora do Socorro. Um homem foi preso.

Os militares realizavam rondas na localidade, quando receberam a denúncia de que um homem tinha escondido uma arma de fogo em frente a uma residência. Após diligências, um revólver calibre .38 com duas munições foi apreendido no local.

Ainda conforme informações, o suspeito tinha sofrido um acidente no Conjunto Marcos Freire II e recebeu atendimento no Hospital Nestor Piva, em Aracaju, onde foi localizado. Ele confirmou as informações e a propriedade da arma.

O homem e os materiais foram encaminhados à delegacia.

Fonte: Ascom PM/SE