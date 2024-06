Equipe da Delegacia de Rosário do Catete apreendeu uma pistola com um homem de 47 anos suspeito de porte ilegal de arma de fogo. A ação policial ocorreu nas imediações do estádio de futebol, na região central de Rosário do Catete. A informação foi divulgada nesta quarta-feira, 26.

Segundo as informações policiais, a equipe foi comunicada de que um homem estaria transitando armado na região.

Após diligências, o investigado foi encontrado e abordado. Com ele, foi encontrada uma pistola .940 carregada, além de 20 munições.

Diante do flagrante, o suspeito foi conduzido à delegacia, onde foi registrada a prisão por porte ilegal de arma de fogo.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.