Nesta terça-feira, 4, na Grande Aracaju, a Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis de Nossa Senhora do Socorro (DAGV) cumpriu um mandado de busca e apreensão dentro do inquérito policial que investiga um caso de ameaça e filmagem e divulgação de cenas de nudez sem consentimento. Com o suspeito, foram apreendidas duas armas de fogo.

A ação ocorreu no Loteamento Santa Cecília, município socorrense, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido pela 1ª Vara Criminal de Socorro. No endereço citado, os agentes apreenderam duas armas de fogo do tipo pistola, cinco carregadores, 38 munições .40 e 22 munições calibre 22mm.

Segundo o delegado Fábio Kano, que está à frente do caso, o investigado tem o registro dos armamentos, mas, em decorrência do crime de ameaça que está sendo apurado, as pistolas foram apreendidas. Os trabalhos policiais tiveram o apoio da 5ª Delegacia Metropolitana.