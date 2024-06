Equipes da Delegacia Regional de Neópolis cumpriram o mandado de prisão contra um homem condenado por um homicídio em Itabaiana. Ele também se intitulava como ‘matador de policiais’. O investigado estava foragido desde agosto de 2023, sendo preso nessa quarta-feira, 19, quando tentava fugir de Neópolis.

De acordo com o delegado Khertton Rafael, o investigado estaria em Neópolis há cerca de um mês. “Ele estava falando em locais públicos, como bares, que era ‘matador de policial’. Ele estava foragido do sistema prisional desde agosto do ano passado e apresentava uma tatuagem com quatro caixões, denotando prática de homicídios”, explicou.

Com as informações de que o investigado estaria no município, as equipes policiais iniciaram as buscas para localizá-lo e prendê-lo. “Nessa quarta-feira, o encontramos na praça central, já no ponto de ônibus para fugir de Neópolis. Ao ser encontrado, chegou a mencionar outros nomes, sem apresentar identidade”, complementou o delegado.

Ele foi conduzido para a delegacia, onde a verdadeira identidade do investigado foi confirmada. “Após investigação cartorária, constatamos que se tratava de um foragido da justiça pela prática de homicídio em Itabaiana, em 2018. Então, demos cumprimento ao mandado de prisão”, detalhou o delegado Khertton Rafael.

Agora, o investigado já se encontra à disposição da Justiça. A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.