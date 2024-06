Pai e filho foram presos em cumprimento a mandado de prisão pela tentativa de homicídio praticada em Poço Verde. Em fevereiro, a vítima foi agredida a golpes de facão e chegou a ter o braço decepado. A investigação é conduzida pela Delegacia de Poço Verde, e os investigados se apresentaram nesta quarta-feira, 5, na Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Copci), em Aracaju.

De acordo com o delegado Cláudio Feitoza, a unidade policial foi informada sobre o crime no momento em que ocorreu o fato, e a Polícia Militar também foi acionada. Conforme investigação, a discussão ocorreu em torno da instalação de câmeras de segurança feitas pela família da vítima em uma rua da localidade.

“Os investigados estavam incomodados com o fato, o que culminou nas agressões no dia 24 de fevereiro. Na data, um dos investigados se aproximou da vítima e sacou um facão. Os primeiros golpes foram na região da cabeça e do ombro. Outro golpe chegou a decepar um braço da vítima”, detalhou o delegado.

Além do facão utilizado por um dos investigados, o outro estava em posse de um revólver calibre 38, conforme relatou Claudio Feitoza. “As agressões continuaram, e um dos investigados ainda cortou uma das pernas da vítima. Eles ainda pisaram na vítima”, complementou o delegado.