A Delegacia de Boquim prendeu na quarta-feira, 12, um homem de 19 anos pelo crime de tráfico de entorpecentes. O caso foi registrado por volta das 16h, no bairro Miguel dos Anjos, situado no município boquiense.

Após receber denúncia sobre a presença de um suposto ponto de vendas de drogas na cidade de Boquim, a equipe coordenada pelo delegado Bruno Santana iniciou investigação e, durante diligências, abordou um suspeito nas imediações do imóvel indicado, flagrando-o com substância semelhante à maconha.

O homem foi detido em flagrante e encaminhado à delegacia local, com o entorpecente apreendido. A Polícia Civil solicita à população de Boquim que, em caso de outros crimes de tráfico no município, denuncie via telefone 181. A identidade do informante será mantida em sigilo.