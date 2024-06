Um homem foi preso em flagrante por descumprimento de medida protetiva e ameaça em ação conjunta entre as delegacias de Atendimento à Mulher e Demais Grupos Vulneráveis (DAGV) e Regional de Tobias Barreto. A ação policial ocorreu nessa terça-feira, 11.

Segundo as informações policiais, as vítimas do homem são a própria mãe e uma sobrinha do investigado.

As vítimas, após mais uma ameaça feita pelo investigado, procuraram a delegacia para registrar a ocorrência.

Com a comunicação do descumprimento de decisão judicial, a equipe policial iniciou as diligências, e o homem foi encontrado e preso na casa das vítimas.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.