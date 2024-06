Policiais civis da 7º Delegacia Metropolitana (7ªDM) realizaram uma operação, na manhã desta terça-feira, 18, que resultou no cumprimento do mandado de prisão contra um homem de 26 anos que atuava dentro e fora de presídios. Ele estava foragido de Bragança Paulista (SP) e foi preso no Guajará, em Nossa Senhora do Socorro.

A ação policial foi coordenada pelos delegados Henrique Tomiello e Hugo Leonardo. Segundo as investigações, o suspeito é integrante de uma organização criminosa, e atuava dentro e fora dos presídios. Ele possuía dois mandados de prisão por tráfico de drogas no município de Bragança Paulista, no estado de São Paulo.

O suspeito, que é do estado do Amapá, e tem RG em Sergipe, estava foragido da justiça paulista desde 2021. Ele estava escondido na residência onde ocorreu a prisão, em Nossa Senhora do Socorro, na Região Metropolitana de Aracaju.