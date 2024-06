Nesta terça-feira, 25, a Polícia Civil, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), cumpriu três mandados de prisão preventiva por homicídio ocorrido no bairro Coroa do Meio, na capital sergipana.

De acordo com as investigações policiais, o crime teria sido realizado por membros de uma facção criminosa, que atuava com o tráfico de drogas e armas no bairro aracajuano e proximidades. A motivação do delito foi um suposto endividamento da vítima com o grupo.

O crime teria acontecido em 19 de novembro de 2022, quando a vítima, de 21 anos, estava jogando sinuca em um estabelecimento comercial no bairro Coroa do Meio e foi surpreendida pelos suspeitos, que chegaram disparando contra ela. O homem foi levado ao Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), porém não resistiu e acabou indo a óbito.

Foi apurado pelos agentes que o veículo utilizado no crime, Renault Oroch, tinha sido usado em outros casos de homicídio em Aracaju. Com o avanço das investigações, os suspeitos foram identificados, tiveram as prisões preventivas decretadas pela 8ª Vara Criminal e cumpridas nesta terça.

O inquérito policial que apurou o caso foi concluído e remetido ao Poder Judiciário, com o indiciamento do líder da associação criminosa, responsável por dar a ordem do homicídio contra o homem de 21 anos, e os suspeitos que realizaram a prática do crime.