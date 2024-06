Equipe da Delegacia Especial de Proteção Animal e Meio Ambiente (Depama) resgatou um cachorro em situação de maus-tratos na Zona Norte da capital. O animal estava trancado em uma casa localizada no bairro Olaria. A informação foi divulgada nesta sexta-feira, 28.

Segundo o delegado Flávio Albuquerque, titular da Depama, o cachorro, da raça pitbull, é jovem e havia sido abandonado pelo tutor. “O cão foi deixado trancado quando o tutor viajou para fora do estado”, acrescentou.

O cachorro foi encontrado com fome, abaixo do peso e estressado. “Os vizinhos do condomínio perceberam que o cão estava em um ambiente insalubre, com fezes e urina espalhados por todo o imóvel”, complementou Flávio Albuquerque.

Durante o tempo em que o animal permaneceu trancado e em condição de maus-tratos, crianças do condomínio passaram a ofertar água e comida através de um buraco no portão, feito pelo animal.

Após o resgate feito pela Depama, o cachorro foi colocado em um lar temporário, e o tutor que já foi identificado na investigação. No decorrer do procedimento policial, testemunhas foram ouvidas no decorrer desta semana.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes de maus-tratos contra animais sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.