Para garantir a segurança e a integridade física de sergipanos e turistas que estão celebrando a cultura nordestina no Arraiá do Povo, a Polícia Militar está atuando de forma preventiva com as revistas nas áreas de acesso ao tradicional evento junino de Sergipe. As ações preventivas visam identificar itens que não são permitidos na área do evento por colocarem em risco a segurança das pessoas na Orla de Atalaia.

É justamente para evitar a entrada de objetos que possam colocar em risco a segurança de sergipanos e turistas no Arraiá do Povo que a Polícia Militar tem atuado de forma preventiva. “A revista tem sido feita de forma minuciosa e cuidadosa, mas é preciso que o cidadão entenda que esse procedimento acontece, única e exclusivamente, para garantir a segurança e a integridade física de todos”, ressaltou o tenente-coronel Alisson Cruz.

Objetos proibidos

Entre os itens proibidos no Arraiá do Povo, a Polícia Militar destaca que estão aqueles itens que possam ser utilizados de forma perfurocortante, conforme explicou o tenente-coronel Alisson Cruz. “São proibidos no evento todos os objetos pontiagudos, por exemplo, guardas-chuvas com pontas que, em um momento de conflito ou tensão, podem machucar. Assim também não são permitidas garrafas de vidro”, relatou.

Durante as revistas feitas pela Polícia Militar, as equipes já identificaram e evitaram a entrada de itens como facas, estiletes, alicates de unha, tesouras, canivetes. “Todos esses materiais que podem cortar e perfurar estão sendo encontrados nas nossas vistorias, mas a triagem feita pela Polícia Militar tem funcionado, e nós temos barrado a entrada desses objetos no Arraiá do Povo”, evidenciou o tenente-coronel Alisson Cruz.

Itens permitidos

Para garantir a segurança no Arraiá do Povo, apenas itens que não coloquem em risco a integridade física de sergipanos e turistas são permitidos no tradicional evento junino da Orla de Atalaia, assim como detalhou o tenente-coronel Alisson Cruz. “Desse modo, só é permitida a entrada com produtos descartáveis, como copos e bebidas em latas. Também é autorizada a entrada de sacolas térmicas”, especificou.

Nesse sentido, também não é permitida a entrada de coolers de isopor e de materiais plásticos. “Já que esses itens podem ser usados como objetos que podem ser utilizados contra a integridade física de outra pessoa. Assim, os coolers de isopor e de plástico estão sendo barrados, pois esses objetos podem ser lançados e causar algum tipo de machucado nas pessoas”, detalhou o tenente-coronel Alisson Cruz.

Procedimentos

A depender do material encontrado durante o procedimento de revista na área de entrada do Arraiá do Povo, o proprietário será conduzido à delegacia. Na área do evento, a Delegacia de Turismo (Detur) está em funcionamento plantonista. “Nós temos equipes da Polícia Civil de plantão, dando todo o suporte às demandas que são encaminhadas por nossas equipes da Polícia Militar”, complementou o tenente-coronel.

Tradição junina

Além de representar a cultura sergipana, o Arraiá do Povo é um momento de descontração e alegria. Por isso, o tenente-coronel Alisson Cruz ressaltou que as ações de revista são para garantir a segurança de sergipanos e turistas. “Convido a todos a celebrarem a tradição, a alegria e a sergipanidade com espírito de confraternização. Vá para o evento para confraternizar”, concluiu o chefe da Assessoria de Comunicação da Polícia Militar.