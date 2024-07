Policiais civis do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), após troca de informações com a Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Alagoas (Dinpol) deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva contra um homem de 53 anos. Ele é investigado por tentativa de feminicídio em Alagoas. A ação policial ocorreu no bairro Santa Maria, na Zona Sul de Aracaju, nessa terça-feira, 23.

De acordo com as informações policiais, a decisão judicial é datada de julho de 2021. A ordem de prisão foi expedida pela Comarca de Quebrangulo (AL), pelo fato de, no ano de 2007, o investigado ter praticado tentativa de feminicídio contra a esposa.

A localização do foragido tão somente foi possível graças à troca de informações entre as Polícias Civis dos Estados de Sergipe e de Alagoas.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.