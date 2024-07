Nas primeiras horas da tarde da última segunda-feira (1º), militares do 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM) prenderam um homem por agressão, na Avenida Adélia Franco. O ilícito aconteceu no Terminal do Distrito Industrial de Aracaju (DIA).

Os policiais foram acionados pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), para atender a uma ocorrência de agressão, dentro do Terminal DIA. Quando chegaram ao local, receberam a informação de que uma pessoa, após ter esbarrado no suposto agressor, recebeu um tapa no rosto.

Em decorrência da citada ação, demais passageiros interceptaram o homem, que conseguiu soltar-se e fugiu em direção à Avenida Adélia Franco.

A equipe deslocou-se até a região, e encontrou o suspeito, que foi detido e conduzido à delegacia para esclarecimento do fato e adoção das medidas legais cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE