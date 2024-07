Equipes da Força Tática do 8º Batalhão de Polícia Militar (8º BPM) e do Batalhão de Polícia de Ações Táticas do Interior (BPati) prenderam um homem que estava com mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro de vulnerável. A ordem judicial foi cumprida nessa segunda-feira (1º), na Zona Norte de Aracaju.

Em ação conjunta, os policiais receberam informações sobre a localização de um homem foragido da justiça. De acordo com a denúncia, o suspeito estava escondido em uma casa no Bairro 18 do Forte.

Os militares foram até o imóvel e localizaram o homem. Após verificarem a documentação do suspeito, os policiais confirmaram que, contra ele, havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro de vulnerável, expedido pela Comarca do município de Santa Rosa de Lima. Ele havia sido condenado a 28 anos de prisão.

Após o cumprimento da ordem judicial, o homem foi encaminhado à delegacia para que fossem tomadas as medidas legais.

Fonte: Ascom PM/SE