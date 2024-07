Com o videomonitoramento do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), a Polícia Militar prendeu em flagrante dois homens e uma mulher por roubo no Centro de Aracaju. O caso ocorreu no último dia 18 e foi divulgado nesta terça-feira, 23.

De acordo com as informações policiais, os operadores do Ciosp identificaram, em tempo real, o momento em que três pessoas abordaram a vítima na avenida Carlos Firpo.

Após a investida criminosa, que foi violenta, os suspeitos ainda trocaram de roupa na tentativa de fugir de uma abordagem policial.

Diante do crime, os operadores do Ciosp acionaram as equipes da 6ª Companhia Independente de Polícia Militar (6ª CIPM) e do Batalhão de Radiopatrulha (BPRp) que estavam mais próximas do local da ocorrência.

Os policiais militares abordaram os três suspeitos Com a mulher, foi encontrado o celular da vítima. Também foi apreendida uma faca do tipo peixeira, que estava com um dos homens.

Com o flagrante, os suspeitos foram encaminhados à delegacia, onde o caso foi registrado.