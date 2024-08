A mais recente pesquisa realizada pelo Instituto França, encomendada pelo portal https://imprensa24h.com.br/, revelou que Valmir de Francisquinho é o favorito para vencer as eleições para prefeito de Itabaiana, caso elas fossem realizadas hoje. O levantamento foi feito entre os dias 30 de julho e 2 de agosto de 2024, com uma amostra de 800 eleitores, e apresenta um intervalo de confiança de 95% e uma margem de erro de 3,4 pontos percentuais, Nº DO REGISTRO: SE-01727/2024.

No cenário espontâneo, em que os eleitores respondem sem que lhes seja apresentada uma lista de candidatos, Valmir de Francisquinho aparece com 59,92% das intenções de voto. Seu principal adversário, Edson Passos, conta com 20,45% de apoio. Apenas 0,82% dos entrevistados declararam que votariam em branco ou anulariam seu voto, enquanto 18,81% ainda não souberam ou preferiram não responder.

Quando estimulados com uma lista de candidatos, no cenário induzido, a liderança de Valmir de Francisquinho se amplia, alcançando 64,22% das intenções de voto. Edson Passos, por sua vez, registra 22,11%. O número de votos brancos ou nulos sobe para 5,75%, e 7,92% dos eleitores permanecem indecisos ou preferem não opinar.

Esses números reforçam a posição de Valmir de Francisquinho como favorito na corrida eleitoral em Itabaiana, destacando a consolidação de seu apoio entre o eleitorado local. A pesquisa indica um cenário de estabilidade, com uma diferença significativa entre os dois principais candidatos

Fonte Imprensa24