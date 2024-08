Monte Alegre, Sergipe — Nos últimos anos, a administração pública de Monte Alegre tem sido alvo de sérias denúncias relacionadas aos processos licitatórios para aquisição de combustíveis.

Documentos revelam que, entre 2021 e 2024, foram gastos aproximadamente R$ 14.628.142,30 em combustíveis nos postos Auto Posto Nenzita Ltda. e Auto Posto Irmãos Bernardo Ltda. Este montante corresponde a quase 2.300.000 litros de combustível, uma quantidade que levanta suspeitas sobre a utilização real desses recursos​.

Gastos Exorbitantes e Questionáveis

Para se ter uma ideia do que esses números representam, estima-se que a quantidade de combustível adquirida permitiria que veículos da prefeitura percorressem cerca de 23.000.000 de quilômetros, o equivalente a 575 voltas ao redor da Terra. Tal discrepância entre o consumo esperado e os valores efetivamente gastos sugere irregularidades que necessitam de investigação detalhada​.

Falta de Transparência

Além dos gastos excessivos, outro ponto crítico é a ausência de informações claras e disponíveis no Portal da Transparência do município. A falta de publicação dos detalhes dos processos licitatórios impede que os cidadãos acompanhem e fiscalizem a gestão dos recursos públicos, violando o princípio da transparência administrativa.

Notificações e Exigências

Diante desses fatos alarmantes, notificações extrajudiciais foram encaminhadas aos postos envolvidos, exigindo explicações sobre os objetivos das licitações, os estudos de viabilidade, a coleta de preços e os detalhes sobre como os abastecimentos eram realizados. As notificações também pedem informações sobre os veículos que foram abastecidos e os servidores responsáveis pela execução dos contratos​.

Ação da Câmara Municipal

Em resposta às denúncias, a Câmara Municipal de Monte Alegre foi formalmente informada das possíveis irregularidades e ilegalidades cometidas nos processos licitatórios. Foi solicitado que a Câmara, enquanto órgão fiscalizador, convoque a prefeita para prestar esclarecimentos sobre o uso dos recursos e a falta de informações nos canais oficiais.

Busca por Esclarecimentos

O caso ressalta a importância da transparência e do controle social na gestão pública. Os cidadãos de Monte Alegre esperam que as autoridades competentes tomem as medidas necessárias para investigar as denúncias e garantir que os recursos públicos sejam utilizados de forma ética e responsável. A pressão para que a prefeita preste contas e esclareça as suspeitas lançadas sobre sua administração é uma prioridade para os moradores e para os representantes locais​.

Esta matéria destaca a urgência de uma investigação profunda e a aplicação rigorosa dos princípios de transparência e responsabilidade na administração pública, visando restabelecer a confiança da população nos gestores municipais.