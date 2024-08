Militares do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) apreenderam entorpecentes, material utilizado para o tráfico e uma motocicleta com restrição de roubo no município de Nossa Senhora do Socorro. Um homem foi preso. A ocorrência foi registrada no último domingo (18).

Durante patrulhamento de rotina na região, a equipe do BPChoque foi avisada sobre uma motocicleta que havia sido furtada nas imediações de um estabelecimento comercial.

Enquanto averiguavam a denúncia, os policiais avistaram a motocicleta suspeita na garagem de uma residência. Com autorização do proprietário, os militares tiveram acesso ao local e constataram que se tratava da moto furtada anteriormente.

No mesmo imóvel, os agentes identificaram que havia outra motocicleta, sem a placa de identificação e com sinais de adulteração no chassi, escondida embaixo de uma lona. Além das motos, os policiais militares também apreenderam substancias semelhantes à maconha e cocaína, duas balanças de precisão, materiais utilizados para o acondicionamento dos entorpecentes e uma munição calibre .20.

Após o flagrante, o proprietário da casa e o material apreendido foram encaminhados à delegacia para o prosseguimento das investigações.

Fonte: Ascom PM/SE