Policiais civis da Delegacia de Umbaúba, com o apoio da Polícia Militar, apreenderam um adolescente suspeito de ato infracional de homicídio com uso de arma de fogo. O caso ocorreu em julho deste ano. A ação policial ocorreu no domingo, 29, e foi divulgada nesta segunda-feira, 30.

Segundo as investigações, o crime ocorreu em 14 de julho, no banheiro de uma praça pública, após uma cavalgada na cidade.

No decorrer da investigação, o adolescente foi identificado como suspeito do crime, e a Polícia Civil representou pela apreensão e internação. O Ministério Público foi favorável, e o Poder Judiciário deferiu a decisão judicial.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo é garantido.