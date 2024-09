O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) apreendeu um adolescente com arma de fogo após disparo acidental que atingiu a namorada dele em Nossa Senhora do Socorro. A ação policial ocorreu nessa quinta-feira, 26.

De acordo com as informações policiais, o DHPP foi comunicado de que uma mulher havia sido atingida por disparo de arma de fogo e estava sendo atendida em uma unidade de saúde. A vítima sofreu ferimento leve e teve alta após atendimento.

Diante da informação, a equipe foi ao hospital e constatou que o namorado da vítima, um adolescente de 15 anos de idade, era o proprietário da arma e teria efetuado o disparo de forma acidental.

Após a realização de diligências, a arma de fogo foi localizada em uma chácara no Conjunto Santa Cecília, em Nossa Senhora do Socorro.

Na ação policial, o adolescente foi conduzido à Central de Flagrantes, onde um procedimento policial foi instaurado.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.