Em operação deflagrada pelo Departamento de Narcóticos (Denarc), 82kg de maconha foram apreendidos em três bairros de Aracaju. O material entorpecente está avaliado em R$ 180 mil, o que representa um alto prejuízo para o tráfico de drogas local. A ação policial, que aconteceu nessa segunda-feira, 23, também resultou na prisão em flagrante de um homem por tráfico de drogas. O caso foi divulgado nesta terça-feira, 24.

Segundo o delegado Rafael Kaufer, inicialmente, as equipes foram ao bairro Industrial, onde havia a informação de uma casa utilizada para o armazenamento de drogas. “Então, logo que a gente se aproximou, vimos que a porta estava aberta e visualizamos que um homem jogava uma caixa para uma residência vizinha. Demos voz de prisão, e o vizinho mostrou onde havia sido jogada a caixa, que tinha diversos tabletes de maconha”, detalhou.

Em continuidade à operação, as equipes do Departamento de Narcóticos foram ao bairro Japãozinho, também na Zona Norte da capital, onde os policiais encontraram em um apartamento cinco tabletes de maconha. “O apartamento estava vazio, mas a residência pertence a uma mulher, e a droga é muito similar à que foi encontrada no bairro Industrial”, acrescentou o delegado Rafael Kaufer.

Já na Zona Sul de Aracaju, os policiais foram a outro apartamento onde foram encontrados mais 67 kg da droga. “Então, foi uma operação desencadeada no dia de ontem em que demonstramos a similaridade da droga, fornecida, possivelmente pela mesma pessoa. Além dessa droga, também encontramos balança de precisão e faca utilizada para o corte do entorpecente”, complementou o delegado.

Todo o material apreendido na operação foi encaminhado ao Denarc. “As investigações continuam, e estamos diligenciando para identificar os proprietários dos apartamentos em que não foram encontradas pessoas, mas onde localizamos as drogas. Outras diligências também estão sendo feitas para identificar outros envolvidos com o tráfico de drogas”, informou o delegado Rafael Kaufer.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.