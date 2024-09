Policiais civis da Delegacia Regional de Propriá prenderam em flagrante um homem por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, bem como pela manutenção em cativeiro de 27 pássaros silvestres. A ação policial ocorreu nessa quinta-feira, 26.

Segundo as informações policiais, a operação teve início após denúncias anônimas sobre a manutenção em cativeiro de animais silvestres pelo suspeito.

Dessa forma, a equipe de policiais foi até o local e foi solicitada a autorização para a entrada domiciliar, sendo permitida pelo morador.

Assim que a equipe foi ao local, os policiais verificaram pássaros silvestres em gaiolas na garagem de entrada da residência.

No imóvel, os policiais encontraram um revólver calibre .32 na mesa da sala da residência. Na casa, também foram encontradas encontradas peças de armas de fogo, munições, bem como a quantidade de 27 pássaros silvestres.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.