Na ação policial, foram apreendidas cerca de 200 gramas de maconha, dinheiro e instrumentos usados no comércio ilegal.

Ainda na ação policial, uma adolescente foi conduzida à delegacia, assim como também todo material encontrado.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.