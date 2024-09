Policiais civis da Delegacia Regional de Carmópolis fecharam um ponto de tráfico de drogas no povoado Aguada. A ação policial, que ocorreu nessa segunda-feira, 23,resultou na apreensão de mais de 2kg de entorpecentes e na prisão de um homem em flagrante por tráfico de drogas.

De acordo com o delegado Eurico Nascimento, ao todo, foram apreendidos 1,8kg de maconha prensada e 435 gramas de cocaína pura. “Além de uma balança de precisão e de dinheiro em espécie”, complementou.

Ainda conforme o delegado, o homem preso em flagrante na ação policial confessou o crime e será encaminhado a audiência de custódia, onde ficará à disposição do Poder Judiciário.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.